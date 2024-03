Côte-d'Or : le collégien arrêté après avoir menacé la principale avec un couteau a été mis en examen et placé en détention provisoire

Une information judiciaire avait été ouverte plus tôt dans la journée pour "tentative d'homicide volontaire sur un enseignant" et "violences volontaires ayant entraîné des incapacités de moins de huit jours".

L'élève arrêté vendredi après avoir menacé d'un couteau la principale du collège Edouard-Herriot de Chenôve (Côte-d'Or) a été mis en examen et placé en détention provisoire, a annoncé, dimanche 17 mars, le parquet de Dijon. "Le mineur mis en cause a été mis en examen pour l'intégralité des infractions reprochées et placé en détention provisoire" dimanche, a déclaré dans un communiqué, en soirée, le procureur de la République Olivier Caracotch.

Ce mineur de 15 ans avait été interpellé vendredi en milieu d'après-midi par les forces de l'ordre. En plus des menaces au couteau, il avait en sa possession une lettre, dans laquelle il disait son intention de tuer et de prendre des otages. En garde à vue, il "n'a jamais contesté les faits" mais il a "toutefois donné deux explications très différentes" de ses actes, avait rapporté plus tôt dans la journée Olivier Caracotch, entre différend avec sa professeure d'anglais et référence aux attentats de novembre 2015.

Avisé des faits, "le Parquet national antiterroriste ne retient pas sa compétence, excluant à ce stade toute qualification pénale de nature terroriste", avait déjà déclaré le parquet de Dijon, samedi. Mais la version du collégien implique toutefois "des investigations complémentaires qui seront menées par un juge d'instruction", selon le procureur. Une information judiciaire avait été ouverte pour "tentative d'homicide volontaire sur un enseignant" et "violences volontaires ayant entraîné des incapacités de moins de huit jours".