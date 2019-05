Corse-du-Sud : décès d'une touriste sur une plage à Ota, dans l'ouest de l'île

La touriste, une Allemande agée de 60 ans, est tombée des rochers.

Une touriste est morte dimanche 5 mai au matin, en Corse-du-Sud. Elle a été happée par les vagues sur la plage de Porto à Ota, dans l'ouest de l'île, a appris franceinfo de source proche du dossier. Selon les pompiers, joint par franceinfo, elle est tombée des rochers.

La victime est une ressortissante allemande âgée de soixante ans. La Corse-du-Sud est placée en vigilance jaune en raison du vent ce dimanche. Et la Haute-Corse, plus au nord, est en vigilance jaune pour vent violent, pluie-inondation et, pour le littoral, vagues-submersion. Météo France appelle à la prudence "si vous pratiquez des activités sensibles à proximité d′un rivage ou d′un cours d′eau, des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux sont en effet prévus", selon le service de météo.