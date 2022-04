Corse : deux hommes jugés en décembre après la découverte de restes humains dans une décharge

Les deux mis en cause, un professionnel des pompes funèbres et son collaborateur, sont convoqués devant le tribunal correctionnel de Bastia pour "atteinte à l'intégrité d'un cadavre".

Deux hommes sont convoqués devant le tribunal correctionnel de Bastia le 6 décembre pour "atteinte à l'intégrité d'un cadavre" après la découverte de restes humains dans des sacs-poubelle près de Bigorno (Haute-Corse), a appris franceinfo mercredi 20 avril. auprès du parquet de Bastia. Les deux mis en cause ont été interpellés et placés en garde à vue mardi. Au début du mois, le maire de Bigorno a découvert trois cercueils vides au bord d'une route de sa commune, dans une décharge sauvage. Des sacs-poubelle remplis d'ossements et de restes humains ont ensuite été découverts à proximité de ces cercueils.

L'enquête ouverte a rapidement permis d'identifier les défunts. Il s'agit de trois personnes, exhumées d'un cimetière de la commune voisine de Campitello, à la demande de la famille qui souhaitait restituer leur concession. Les corps récupérés, qui étaient enterrés depuis une quinzaine d'années au moins selon le parquet, devaient être incinérés par les pompes funèbres puis conservés dans des urnes rendues à la famille.

Les deux hommes convoqués devant le tribunal sont un professionnel du secteur des pompes funèbres et une autre personne avec qui il travaillait régulièrement, précise le procureur de Bastia. Ils risquent jusqu'à un an d'emprisonnement 15 000 euros d'amende.