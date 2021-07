Ardèche : ouverture d’une enquête après la découverte d’un poney tué et mutilé

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie après la découverte d’un poney tué et mutilé à Saint-Clair, à quelques kilomètres au sud de Privas, en Ardèche, dans la nuit du jeudi 1er juillet au vendredi 2 juillet, rapporte France Bleu Drôme Ardèche samedi 3 juillet. L’animal a été retrouvé mort dans l’écurie du poney club de la commune. La propriétaire, choquée, a porté plainte.

Le maire de Saint-Clair, René Sabatier, affirme à France Bleu Drôme Ardèche, que l’animal a été tué par une ou plusieurs personnes, "ça ne fait aucun doute" et "l’affaire est prise très au sérieux" par les enquêteurs. "Plusieurs équipes de gendarmes sont venues sur place", après la découverte du cadavre par la propriétaire du poney club le lendemain matin.

Une enquête de voisinage

C'est "hyper violent, car j’ai vu qu’il y avait des plaies sur les flancs de l’animal" et des "traces de sang sur les parois de l’écurie", poursuit un voisin et ami de la propriétaire du poney club de St-Clair. Les gendarmes qui ont confirmé à France Bleu Drôme Ardèche l'ouverture d'une enquête, ont également procédé à une enquête de voisinage, pour entendre d’éventuels témoins. Des analyses sont aussi en cours, pour permettre d’identifier les causes exactes de la mort de l’animal.