Châteauroux : trois mineurs placés en garde à vue après avoir dégradé quatre écoles "pour s’amuser"

Trois mineurs de 14 et 15 ans ont été interpellés et placés en garde à vue jeudi 26 septembre dans la matinée après des dégradations commises dans quatre écoles de Châteauroux (Indre), rapporte France Bleu Berry vendredi. L'un des trois mineurs sera présenté à un juge pour enfants vendredi matin, les deux autres dans les prochaines semaines, pour "dégradations" et "vols aggravés".

L’école maternelle Michelet a été vandalisée à deux reprises, l’école maternelle Charbonnier déjà "visitée" deux fois pendant l’été, l’école élémentaire Frontenac et l’école Buffon, saccagées juste avant la rentrée scolaire.

Les trois adolescents ont été confondus grâce à des caméras de vidéosurveillance. Inconnus de la justice, ils ont en partie reconnu les faits, en expliquant avoir fait ça "pour s’amuser", indique le parquet de Châteauroux à France Bleu Berry.