Charente-Maritime : elle écope d'une amende de 135 euros pour avoir fumé en voiture en présence de son fils

Selon l’article L3511–7–2 du code de la santé publique, il est interdit à tous les occupants d’un véhicule de fumer en présence d’un enfant de moins de 18 ans.

"L’amende de 135 euros est arrivée dans la boîte aux lettres de Christelle il y a quelques jours et la Royannaise trouve la note un peu salée", raconte Sud-Ouest dans son édition du 12 mars. Alors qu'elle emmenait son fils de 17 ans sur les lieux de son stage, Christelle a été arrêtée sur une route de Royan (Charente-Maritime) le 19 février par la police nationale. Motif : elle fumait dans l'habitacle de la voiture en présence d'un mineur, chose interdite par la loi, et plus précisément par l'article L3511-7-2 du code de la santé publique.

"Je savais que c’était interdit, mais je pensais que ça concernait les enfants de moins de 12 ou 13 ans", assure Christelle à Sud-Ouest qui dénonce "un matraquage" et aurait préféré plus de pédagogie des policiers sur le sujet. Ironie du sort : son fils est aussi un fumeur. "Lors de ce contrôle, j'étais cependant la seule à fumer", a-t-elle néanmoins précisé au quotidien régional.