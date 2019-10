Charente-Maritime : des thermes fermés après le décès d'une patiente atteinte de légionellose

L'agence régionale de santé a demandé la fermeture provisoire des Thermes de Saujon, en Charente-Maritime, après le décès il y a quinze jours d'une patiente atteinte de légionellose.

En Charente-Maritime, les Thermes de Saujon sont fermés depuis samedi matin et pour au moins quinze jours, après le décès il y a quinze jours d'une patiente de 46 ans, atteinte de légionellose, rapporte dimanche 27 octobre France Bleu La Rochelle.

C'est l'agence régionale de santé (ARS) qui sa demandé la fermeture provisoire des thermes. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du décès de cette patiente, qui était originaire de la région parisienne. Les résultats des analyses seront dévoilés dans une dizaine de jours. "En fonction de ces résultats nous déciderons de prolonger ou non la fermeture de l'établissement", explique le directeur des Thermes de Saujon.

"Cette patiente a présenté une maladie à la légionelle de manière assez brutale et inattendue. Elle est arrivée dans l'établissement le lundi et elle est décédée le samedi, après 24 heures d'hospitalisation, ce qui est inhabituel dans ce type de maladie", explique le docteur Olivier Dubois, directeur des Thermes de Saujon. Il précise par ailleurs que des contrôles bactériologiques sont réalisés tous les mois, depuis plusieurs années, et sont tous négatifs.