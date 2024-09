Chantier de l'A69 : deux opposants hospitalisés après être tombés d'un arbre lors d'une opération d'évacuation de la gendarmerie

Deux opposants au chantier de l'A69 sont hospitalisés au centre hospitalier de Castres (Tarn) après être tombés d'un arbre ce vendredi matin lors d'une opération d'évacuation organisée par la gendarmerie sur la Zad de de la Cal'Arbre, a appris franceinfo auprès de la gendarmerie et des militants.

D'après un message publié dans les boucles militantes, on peut lire que "les gendarmes de la CNAMO [cellule nationale d'appui à la mobilité] ont provoqué la chute de 2 'écureuils' [nom donné aux opposants au chantier]. Les pompiers sont intervenus". Les opposants assurent que l'unité est arrivée "discrètement" pour "surprendre et réveiller" les militants sur leur plateforme. "Face à la pression et à la traque, un vent à 70km/h et l'humidité du matin, les deux zadistes ont perdu leur appui et ont chuté de plus de 7 mètres".

De son côté, la gendarmerie indique que ces deux chutes ne sont "pas liées à l'action de la gendarmerie". Et de préciser que les deux personnes sont hospitalisées "pour des douleurs", sans précision supplémentaire.

Des tensions avaient éclaté dans la nuit de samedi à dimanche entre les opposants au chantier de l'A69. Dès le début de la reprise légale du déboisement dimanche 1er septembre à minuit, "avant même le démarrage des coupes" d'arbres, les gendarmes ont été la cible de tirs de mortiers et de jets de projectiles, lancés "par catapulte". Des opposants à l'autoroute entre Toulouse et Castres ont également essayé de s'introduire sur le site des travaux. Quatre personnes avaient été interpellées.