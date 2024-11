Ce que l'on sait de la fusillade à Poitiers qui a fait cinq blessés, dont un en urgence absolue

Un adolescent de 15 ans est entre la vie et la mort après une fusillade sanglante qui a eu lieu à Poitiers (Vienne), dans la soirée du jeudi 31 octobre. Au total, cinq adolescents âgés de 15 et 16 ans sont blessés, selon le bilan du procureur de la République de Poitiers. Une enquête pour tentative d'homicide est ouverte, a précisé Cyril Lacombe, lors d'un point presse, vendredi en fin d'après-midi.

La fusillade est en lien avec le trafic de drogue, a confirmé le procureur de Poitiers. "Les premiers éléments de l'enquête laissent suggérer que le tireur se serait livré à la vente de produits stupéfiants sur le secteur des Couronneries dans les jours précédents", a-t-il affirmé. Voici ce que l'on sait de cette fusillade.

Une fusillade se transforme en rixe

Jeudi soir, vers 22h45, les forces de l'ordre interviennent après des coups de feu tirés devant un restaurant dans un quartier populaire de Poitiers. Elles ont trouvé sur place un premier blessé au sol, touché par balle à la tête. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avait initialement évoqué sur BFMTV/RMC "une rixe entre bandes rivales qui a engagé plusieurs centaines de personnes" mais, comme l'a confirmé le procureur de Poitiers, les échauffourées n'ont, en réalité, concerné que "50 à 60 personnes".

Lors de leur intervention après les tirs, les policiers se sont retrouvés "au contact d'une soixantaine de personnes". Cette "foule" se montre alors véhémente, ce qui "contraint" les forces de l'ordre à utiliser "trois grenades lacrymogènes pour repousser les ardeurs de ces badauds", selon Cyril Lacombe. Aucune dégradation n'a été commise. Le calme a été rétabli vers 23h30.

"Deux témoins présents sur place étaient pris à partie par plusieurs personnes comme étant susceptibles de connaître l'identité du tireur", a précisé le procureur. La police les a prises en charge, ainsi qu'une troisième personne "désignée par la clameur comme pouvant connaître l'agresseur". "Onze étuis, ou douilles, ont été retrouvés sur la scène de crime, tirés par une arme semi-automatique, de type 22 long rifle", a-t-il ajouté.

Cinq mineurs blessés

Lors de cette fusillade, cinq personnes ont été blessées, dont plusieurs grièvement. Toutes sont nées en 2008 et 2009, et habitent Poitiers. Vendredi soir, l'adolescent de 15 ans le plus grièvement blessé est toujours hospitalisé "en urgence absolue avec un pronostic vital toujours engagé", a déclaré le procureur. Deux des victimes, "plus légèrement touchées", se sont rendues "ultérieurement et par leurs propres moyens à l'hôpital", a précisé Cyril Lacombe.

Un homme recherché activement

Une perquisition à Poitiers "a permis de découvrir sept munitions" et "des éléments partiels d'une arme démontée". Le logement perquisitionné "aurait été occupé par un homme dont l'identité est en cours d'identification". Présent depuis quelques semaines à Poitiers, il fait "l'objet de recherches actives", a souligné le procureur. "Les vidéosurveillances sont en cours d'exploitation et l'enquête de voisinage se poursuit", a-t-il ajouté, précisant que "plus d'une dizaine d'enquêteurs de la police judiciaire" sont mobilisés pour mener les investigations.

Des renforts envoyés sur place

"Pour ce week-end, l'Etat a envoyé des moyens supplémentaires en matière de CRS qui seront présents sur le quartier des Couronneries et sur l'ensemble de la ville", a annoncé sur franceinfo la maire de Poitiers (EELV) vendredi soir. "Je pense que la population peut être rassurée", a-t-elle ajouté.

"Des renforts de police sont en train d'arriver", a confirmé le préfet du département de la Vienne, Jean-Marie Girier, qui a parlé, sur franceinfo, de "plus d'une centaine de policiers présents sur place". "Nous aurons, vendredi soir, à la fois la CRS8 et la CRS84 en plus des effectifs départements, précise-t-il. C'est important de ne pas mettre des moyens importants juste une soirée, mais plusieurs jours durant".