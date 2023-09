Ce que l'on sait de la disparition inquiétante de Lina, 15 ans, dans le Bas-Rhin

L'adolescente, qui n'a pas donné de nouvelles depuis samedi matin, a disparu alors qu'elle se rendait à la gare la plus proche de chez elle. Une battue a été organisée lundi.

Elle s'est volatilisée alors qu'elle se rendait à la gare. Lina, 15 ans, n'a plus donné signe de vie depuis le samedi 23 septembre, en fin de matinée, dans le secteur de Saint-Blaise-la-Roche, un petit village du Bas-Rhin. Alertée vers 14 heures, le jour même, la gendarmerie a lancé un appel à témoins. Une enquête pour disparition inquiétante, pilotée par le parquet de Saverne, a été confiée à la section de recherches de Strasbourg. Des premières fouilles ont eu lieu dès samedi, avec l'appui d'une équipe cynophile et d'un hélicoptère. Elles se poursuivent lundi, avec le renfort de nombreux volontaires.

Un appel à témoin lancé dès samedi

Dans son appel à témoin lancé samedi, la gendarmerie précise que Lina a les cheveux blonds mi-longs et mesure 1m60. Le jour de sa disparition, elle était vêtue d'une robe grise, d'une doudoune blanche et de chaussures Converse blanches. La gendarmerie n'a pas diffusé de portrait de la jeune fille, mais renvoie vers un appel publié sur une page Facebook, "Info Trafic Bas-Rhin".

Selon les gendarmes, elle est partie samedi, vers 11 heures, de son domicile situé dans la petite commune de Plaine, dans la vallée de la Bruche, pour se rendre à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, distante de trois kilomètres. Elle devait y prendre un train à 12h03 en direction de Strasbourg, pour y retrouver son petit ami. Ce dernier, ne la voyant pas arriver, "a immédiatement donné l'alerte à la famille" de la jeune fille, relate le parquet de Saverne.

Aucune piste privilégiée

Selon la gendarmerie, Lina a marché de son domicile à la gare en empruntant la route D350. Elle devait ensuite emprunter une piste cyclable sur la dernière partie du trajet. Des vérifications menées sur place ont permis d'affirmer qu'elle n'était pas montée dans le train, précise le parquet de Saverne lundi. "Certes, le chemin qu'elle empruntait de chez elle jusqu'à la gare est dans un endroit où il n'y a pas trop de maisons et où il y a un petit peu de circulation, mais ce n'est pas un coupe-gorge", affirme à BFMTV Patricia Simoni, la maire de Plaine, la commune de résidence de l'adolescente.

Aucune piste n'est pour l'instant privilégiée, selon la procureure de Saverne, qui souligne que Lina n'est pas connue pour des faits de fugues. "C'est une famille sans problème particulier à ma connaissance", assure la maire de la Plaine à France 3. "Des investigations téléphoniques" ont été ordonnées par le parquet.

Des volontaires mobilisés pour une battue

Des opérations de ratissage sont également menées depuis samedi sur les lieux de la possible disparition avec le renfort d'une équipe cynophile, d'un hélicoptère et de drones. Lundi, plus de cent volontaires ont participé à une battue, après un appel lancé par la famille de la disparue, rapporte France Bleu Alsace. Selon BFMTV, ces recherches ont lieu sur un terrain "très boisé, avec peu d'habitations" et "accidenté", situé près du chemin que l'adolescente devait emprunter pour se rendre à la gare.