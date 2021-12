Ce que l'on sait de l'effondrement d'un immeuble à Sanary-sur-Mer

L'explosion pourrait être due à un problème de gaz. Six personnes ont été blessées, dont une gravement. Deux personnes pourraient encore se trouver dans les décombres.

La détonation a été entendue à des kilomètres à la ronde. Une explosion a provoqué l'effondrement d'un immeuble de trois étages à Sanary-sur-Mer (Var), très tôt mardi 7 décembre. On ignore son origine, même si une odeur de gaz a été remarquée par les secours en arrivant sur place. Six personnes ont été prises en charge par les secours, dont une "en urgence absolue", selon le dernier bilan du secrétaire général de la préfecture du Var sur BFMTV. Deux personnes sont toujours recherchées par les pompiers dans les décombres. Franceinfo résume ce que l'on sait pour l'instant de cet effondrement.

Quel est le bilan de cet effondrement ?

Selon le dernier bilan des pompiers, six occupants de l'immeuble ont été retrouvés. Trois blessés légers ont été hospitalisés. Deux autres personnes ont été extraites des décombres, une femme et un bébé, tandis qu'un homme retrouvé inconscient est en cours d'extraction. Selon France Bleu Provence sur place, il s'agit d'un couple et de son enfant de 18 mois, qui habitaient au dernier étage.

Une des personnes secourues est "en urgence absolue", a rapporté sur BFMTV le secrétaire général de la préfecture du Var, Serge Jacob, en charge de la cellule de crise. Deux autres personnes sont toujours recherchées dans les décombres, ajoutent les pompiers. Un décompte des occupants de l'immeuble avait été établi grâce à des témoignages, mais on ignore si ces deux personnes se trouvaient réellement sur place au moment de l'explosion.

Environ 70 pompiers étaient mobilisés peu après 6 heures. Des équipes spécialisées dans le déblaiement et le sauvetage, notamment des équipes cynophiles en provenance des Bouches-du-Rhône, étaient attendues pour les aider.

Deux immeubles situés de part et d'autres de celui qui a été détruit par l'explosion ont également été endommagés par le souffle, a constaté un journaliste de l'AFP. Au moins l'un d'entre eux a été évacué, selon la préfecture.

Quelle est la cause de l'explosion ?

Situé sur le port de Sanary-sur-Mer, entre deux crêperies, l'immeuble de trois étages n'est plus qu'un amas de décombres. L'explosion s'est produite vers 3h50 du matin. "Des personnes ont entendu un gros 'boum', raconte un policier à l'AFP. Le bruit a été entendu très loin, jusqu'à Six-Fours, soit à plus de 8 km."

"L'origine de l'explosion est inconnue", a ajouté ce policier cité par l'agence de presse. Selon la préfecture, "les secours arrivés sur place ont détecté une forte odeur de gaz". L'alimentation en gaz a été coupée dans tout le périmètre autour du bâtiment.

Ce bâtiment de trois étages se trouve rue Jean Jaurès, au cœur de cette commune touristique de 15 000 habitants sur le littoral méditerranéen.

Quelles sont les réactions ?

Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, a commenté sur Twitter les "terribles images" de l'immeuble effondré.

Hubert Falco, le maire de Toulon, la préfecture du Var, a également exprimé son "effroi".