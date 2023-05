Camion charnier en Angleterre : un procès ordonné à Paris pour 19 suspects

Le 23 octobre 2019, 39 Vietnamiens étaient retrouvés gisants, entassés dans un camion frigorifique dans l’Essex, à l’est de Londres. 19 personnes seront jugées devant un tribunal correctionnel à Paris.

19 personnes seront jugées devant un tribunal correctionnel à Paris dans l'enquête sur la mort de 39 personnes migrantes retrouvées asphyxiées dans une remorque de camion en Angleterre en 2019, a appris mercredi 24 mai franceinfo de source judiciaire, confirmant une information du Parisien.

Parmi ces 19 hommes mis en examen dans cette enquête en France, 6 sont en détention provisoire, 11 sous contrôle judiciaire et deux sont en fuite. Ils sont poursuivis pour "aide à l’entrée et au séjour irréguliers d’un étranger en France en bande organisée" (délit faisant encourir 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende), et pour "association de malfaiteurs en vue de la commission de délits punis de 10 ans d’emprisonnement", à savoir le délit d’"aide à l’entrée et au séjour irrégulier en bande organisée" (délit passible de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende).

Un non-lieu partiel a été prononcé sur les infractions de "traite des êtres humains en bande organisée", conformément aux réquisitions du parquet, l’enquête n’ayant pas permis de démontrer l’intention par les passeurs d’exploiter les victimes leurs corps ou leur travail une fois arrivés à destination, précise la source judiciaire.

Un délit puni de 5 ans d'emprisonnement

Quatre des prévenus seront aussi jugés pour "homicides involontaires" de 39 ressortissants vietnamiens, par "violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement". Les suspects ont participé à l’organisation de leur passage depuis la France vers le Royaume-Uni, en les faisant traverser la Manche à plusieurs dans une remorque close servant au transport de marchandises. Ce délit est puni de 5 ans d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.

