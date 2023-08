Calvados : le principal d'un collège de Lisieux retrouvé mort dans l'établissement, une enquête ouverte

Le principal du collège Pierre-Simon de Laplace a été retrouvé mort ce vendredi dans la matinée. Sur la route pour partir en vacances, il était revenu dans l'établissement après le déclenchement de l'alarme.

À Lisieux, dans le Calvados, le principal du collège Pierre-Simon de Laplace, Stéphane Vitel, a été retrouvé mort vendredi 11 août dans l'établissement, a appris France Bleu Normandie auprès du parquet. Il s'était rendu sur place, après le déclenchement de l'alarme de l'établissement.

De sources concordantes à franceinfo et France Bleu Normandie, le principal, qui était en voiture, sur la route des vacances tôt dans la matinée vendredi 11 août, avec sa femme et ses deux enfants, a reçu une alerte sur son téléphone l'informant que l'alarme du collège s'était déclenchée. Il a donc fait demi-tour pour se rendre sur place. Le principal est ensuite entré dans l'établissement. Ne le voyant pas revenir, sa famille, inquiète, s'est donc rendue à son tour dans le collège et l'a retrouvé inanimé dans les parties administratives.

Une autopsie doit être réalisée

Les secours ont découvert le corps de l'homme de 48 ans vers 7 heures du matin. La section caennaise de la police judiciaire de Caen a été saisie. L'enquête devra notamment déterminer si le principal a croisé des personnes présentes dans le collège au moment de son passage. Une autopsie sera réalisée samedi 12 août, pour déterminer les causes de la mort. Toujours selon une source proche, la victime portait une trace sur la tête.

Les parents d'élèves organisent un rassemblement dans la soirée vendredi 11 août, en hommage au principal décédé, devant le collège Laplace. Sur Twitter, le ministre de l'Education nationale Gabriel Attal dit s'associer "à la peine et à l’émotion des enseignants, élèves et personnels qui pleurent la mort de Stéphane Vitel, principal du collège Pierre-Simon de Laplace à Lisieux". "Une enquête est en cours", précise-t-il. "Mes pensées et mon soutien tout entier vont à sa famille et à ses collègues".

Dans un communiqué transmis dans l'après-midi vendredi 11 août, le rectorat salue la mémoire "d'un personnel de direction engagé et attentif à la réussite des élèves". L'établissement du quartier Hauteville accueille 266 élèves. Stéphane Vitel allait entamer sa deuxième rentrée. Il avait été auparavant principal d'un autre collège du Pays d'Auge, à Livarot. Une personnalité locale également engagée en politique, puisqu'il avait été adjoint à la mairie d'Houlgate en charge des animations entre 2014 et 2020.

Émotion aussi pour le député de Lisieux Jérémy Patrier-Leitus qui devait l'accueillir à l'Assemblée nationale à la rentrée avec plusieurs classes : "Il avait dévoué sa vie", précise l'élu, "à la réussite et à l'épanouissement de ses élèves".