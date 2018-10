VIDEO. Brésil : des braqueurs utilisent 12 otages comme boucliers humains pour tenter de s'enfuir

Mais les braqueurs se sont ensuite retrouvés coincés dans une impasse et les otages se sont baissés, ce qui a permis à des tireurs d'élite d'abattre quatre assaillants.

C'est un braquage impressionnant. Cinq hommes encagoulés et lourdement armés ont fait irruption dans la Casa loterica Circular, une boutique de tickets de jeux à Manaus, dans le nord du Brésil. Le braquage a débuté samedi 13 octobre peu avant 14 heures. Puis, informés de la présence de la police, les braqueurs ont pris au moins 25 personnes, parmi les clients et employés, en otages. Deux heures plus tard, ils ont décidé de sortir, en emmenant douze avec eux comme boucliers humains.

Des vidéos impressionnantes diffusées sur les réseaux sociaux et par les médias brésiliens montrent les otages regroupés en cercle, menacés par les braqueurs armés. Aucun otage n'a été blessé.

Mais de 10 pessoas foram feitas reféns durante um assalto em Manaus. pic.twitter.com/fFk6LqURWB — Jornal da Band (@jornaldaband) 13 octobre 2018

Ils ont parcouru près d'1,5 kilomètre, suivis par de nombreux policiers, y compris par hélicoptère, mais se sont retrouvés coincés dans une impasse. C'est à ce moment que les otages se sont baissés, ce qui a permis à des tireurs d'élite d'abattre quatre assaillants, a détaillé le secrétaire à la sécurité de l'Etat d'Amazonie, sans plus d'explication. Le cinquième a été arrêté.