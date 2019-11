Rhône : un camion UPS braqué puis incendié jeudi matin près de Lyon

Le camion a été bloqué au niveau d'un rond-point par une voiture avec trois hommes à son bord. Le montant du préjudice n'est pas encore connu.

Un camion de la société de livraison UPS a été braqué puis incendié jeudi matin, à Jonage, dans le Rhône, près de Lyon, a appris franceinfo vendredi 22 novembre de source proche de l'enquête, confirmant une information du Progrès.

Il est environ 6 heures quand ce camion sort de l'entrepôt UPS de Jonage pour effectuer ses livraisons. Rapidement, il est bloqué au niveau d'un rond-point par une voiture, avec trois hommes à son bord. Deux d'entre eux, munis d'armes blanches et de matraques, sortent du véhicule et contraignent le chauffeur du camion UPS à se garer un peu plus loin. Ce dernier reçoit plusieurs coups de matraque.

Les malfaiteurs s'emparent alors d'une partie des colis, avant de mettre le feu au véhicule UPS et de prendre la fuite. Le chauffeur était à proximité de l'utilitaire incendié quand les secours sont arrivés. Le montant du préjudice n'est pas encore connu. Une enquête a été confiée à la brigade de recherche de Mions, dans le Rhône.