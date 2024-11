Paris : le musée Cognacq-Jay victime d'un braquage "d'une grande violence"

Un braquage "d'une grande violence" a eu lieu mercredi 20 novembre, au matin, au musée Cognacq-Jay dans le 3e arrondissement de Paris, indique dans un communiqué de presse la mairie de Paris. "Aucun blessé n'est à déplorer. La police municipale et la police nationale sont intervenues immédiatement à la suite des faits", précise la mairie. De son côté, le parquet de Paris, sollicité par franceinfo, indique avoir "saisi la BRB d'une enquête pour vol à main armée en bande organisée au préjudice du musée Cognacq-Jay".

Le ou les braqueurs se sont introduits dans l'établissement municipal dans la matinée alors que des visiteurs et des agents étaient présents. "Plusieurs objets ont été dérobés. L'évaluation du préjudice est en cours", indique la mairie.

La mairie a déposé plainte

Une cellule psychologique et d'écoute a été mise en place par la Ville de Paris pour les agents et les visiteurs qui se trouvaient sur place au moment des faits. La mairie indique avoir déposé plainte et être "à la disposition de la préfecture de police pour que les auteurs des faits soient identifiés". Le musée, qui présente une collection d'œuvres et d'objets d'art du 18e siècle issue du legs d'Ernest Cognacq, co-fondateur des grands magasins La Samaritaine à Paris, est depuis fermé.

"Le musée est exceptionnellement fermé ce jour. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée", indique l'établissement sur son site internet.