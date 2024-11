A Paris, le nouveau braquage d'une boutique Louis Vuitton filmé par des voisins qui ont interpellé les malfaiteurs

Une boutique de luxe a été braquée en plein cœur de la capitale pour la deuxième fois en un mois dans la nuit de dimanche à lundi. Sur les images, on voit le mode opératoire des malfrats, qui sont toujours en fuite.

Un braquage d'une boutique Louis Vuitton à Paris a été filmé en direct dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 novembre. Sur les images, des cambrioleurs, les bras chargés de pièces de maroquinerie et de vêtements, s'engouffrent dans une voiture noire et s'enfuient. Ils viennent de dévaliser la boutique située à l'angle du boulevard Saint-Germain et de la rue Saint-Benoît, dans le 6e arrondissement de la capitale. Quelques minutes plus tôt, depuis leur appartement en face, plusieurs hommes ont filmé toute la scène. C'est la deuxième fois en un mois que la boutique est braquée, avec le même mode opératoire.



Pris en chasse, ils ont réussi à s'enfuir

Les habitants étaient au téléphone avec la police. Sous leurs yeux, sans se presser, les cambrioleurs ont chargé le coffre ouvert d'une Audi noire avec laquelle ils ont enfoncé les portes de la boutique. Même si l'alarme reliée au commissariat résonnait, ils ont pris leur temps. Ils étaient quatre malfaiteurs, gantés et cagoulés. Partis de la boutique, ils ont aussitôt été pris en chasse par les policiers de la BAC, mais leur trace a été perdue. Le montant du butin n'a pas encore été communiqué.



Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.