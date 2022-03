Paris : deux hommes recherchés après le braquage d'une bijouterie pour un préjudice estimé jusqu'à 200 000 euros

Deux hommes sont recherchés par la police, après le braquage d'une bijouterie dans le 1er arrondissement de Paris vers 11h30 mercredi 16 mars, a appris franceinfo de source proche du dossier. Les faits se sont déroulés au 125 galerie Valois, à proximité du jardin du Palais-Royal, en plein coeur de la capitale.

Selon les premiers éléments de l'enquête, ils ont volé des bijoux dont des montres suisses, uniques et numérotées, pour une valeur comprise entre 100 000 et 200 000 euros, et qui peut atteindre 400 000 euros à la revente. Ils ont menacé les vendeurs de la bijouterie avec une arme de poing, l'un d'eux portait un casque.

Aucun coup de feu n'a été tiré, ils se sont fait remettre les clés des vitrines. Il n'y a pas de blessé. La brigade de répression du banditisme de la police judiciaire parisienne est saisie.