Plusieurs kilos d'or et de platine volés lors du braquage d'une société de fabrication de bijoux dans le Doubs

Un important dispositif de recherche a été mis en place pour interpeller les sept à huit malfaiteurs qui ont pris la fuite.

Sept à huit hommes cagoulés et armés ont pénétré, vendredi 3 mai vers 5h45, dans une société de fabrication de bijoux à Châtillon-le-Duc (Doubs). Avec des fusils à pompe et des fusils mitrailleurs de type Kalachnikov, ils ont menacé les six employés présents sur place et se sont fait remettre plusieurs kilos d'or et de platine.

La quantité d'or volée est estimé à vingt kilos, selon les informations de franceinfo de source proche de l'enquête. La quantité de platine volée restait encore à estimer, vendredi matin. La société de fabrication de bijoux visée est Frank & Person, à Châtillon-le-Duc, selon les informations de France Bleu Besançon. Cet atelier travaille pour de grandes marques de joailleries.

Les salariés sont choqués. Les malfaiteurs ont ensuite pris la fuite. Un important dispositif de recherche a été mis en place par les gendarmes du Doubs avec notamment une brigade cynophile. Les techniciens en identification criminelle sont arrivés sur place. Des relevés sont en cours. L'enquête a été confiée à la brigade de recherches et à la section de recherches de la gendarmerie de Besançon.