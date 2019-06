VIDEO. Une bijouterie parisienne dévalisée en deux minutes au cœur de Paris devant passants et caméras

Il est 10 heures mercredi 5 juin lorsqu'un client se présente à l'entrée d'une bijouterie de l'avenue Franklin-Roosevelt, près des Champs-Elysées, dans le 8 arrondisseme nt de Paris. Dès l'ouverture de la porte, le bijoutier réalise qu'il s'agit d'un braquage, mais il est trop tard. Les deux malfrats font preuve d'une violence sans retenue à l'égard du commerçant, avant de fracasser les vitrines, et de se saisir des bijoux.

"L'arme va parler"

Tout le quartier, pourtant l'un des plus sécurisés de la capitale, assiste impuissant à l'agression, à travers les vitres du magasin. Les deux braqueurs quittent la bijouterie, pourchassés par quelques riverains, mais ils parviennent à prendre la fuite. Le montant du casse est estimé à 200 000 euros, mais un sac contenant une partie du butin a été oublié par les deux gangsters, ainsi qu'une arme à feu et un casque. "Le casque va parler, l'arme va parler. L'identité judiciaire et la police judiciaire vont enclencher l'enquête qui va permettre probablement l'arrestation des deux individus", prévient Zouhir Mehdaoui, du syndicat Alliance police nationale. Le bijoutier a été hospitalisé, il est légèrement blessé.

