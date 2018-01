Braquage du Ritz à Paris : trois malfaiteurs vont être déférés au parquet en vue de leur mise en examen

Les gardes à vue de trois malfaiteurs, arrêtés après le braquage du Ritz à Paris, ont été levées vendredi. Ils vont être déférés au parquet en vue de leur mise en examen. L'hôtel de luxe du Ritz à Paris. (THOMAS SAMSON / AFP)

Les trois malfaiteurs arrêtés après le braquage de l'hôtel de luxe du Ritz à Paris vont être déférés au parquet de Paris en vue de leur mise en examen, a appris vendredi 12 janvier franceinfo de source judiciaire.

Leurs gardes à vue ont été levées et une information judiciaire cevrait être ouverte samedi pour "vol avec usage et sous la menace d'armes et en bande organisée", "association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime", "dégradations en réunion", "violences volontaires avec armes et en réunion".

Environ quatre millions d'euros de bijoux dérobés, puis retrouvés

Deux malfaiteurs sont encore en fuite et activement recherchés par la police. L'ensemble des bijoux dérobés dans l'hôtel avait été retrouvé par les forces de l'ordre. L'équivalent de quatre millions d'euros avait été volés mercredi 10 janvier. Le braquage effectué en pleine journée n'avait pas fait de blessés.