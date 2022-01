Bouches-du-Rhône : un adolescent grièvement blessé par arme blanche à Arles

Le jeune a été pris à partie lors d'une bagarre dans un bus avec un groupe de jeunes. Quand le chauffeur s'est arrêté pour les évacuer, l'adolescent s'est écroulé. Six à sept individus sont en fuite.

Un adolescent de 16 ans a été grièvement blessé par arme blanche à bord d'un bus, mardi soir à Arles dans les Bouches-du-Rhône, a appris franceinfo de source policière mercredi 26 janvier. Six à sept individus sont en fuite.

Vers 18h30, une bagarre a éclaté au sein d'un groupe de jeunes qui venait de monter à bord du bus, au niveau de la gare routière d'Arles. Un des jeunes a été passé à tabac avant que le chauffeur ne s'arrête et demande au groupe de descendre.

Atteint aux poumons et à la colonne vertébrale

La victime est sortie et s'est écroulée au sol, grièvement touchée. Quand les secours et la police sont sortis, ils ont retrouvé l'adolescent blessé au niveau de la colonne vertébrale et des poumons par une arme blanche. Aucun témoin n'a vu de couteau. La sûreté urbaine du commissariat d'Arles est saisie de l'enquête.