Bordeaux : une voiture perd le contrôle et fonce dans la foule, au moins sept blessés dont deux graves

L'accident a eu lieu lors d'un rassemblement de "drift" amateur, une course non-officielle de voitures. Le conducteur et ses passagers ont été interpellés.

Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et foncé sur des piétons, faisant sept blessés dont deux sont dans un état grave, lors d'un rassemblement à Bordeaux, a appris franceinfo de source proche du dossier samedi 15 avril. Les faits se sont déroulés à Bordeaux-Lac, une zone commerciale située au nord de Bordeaux, vers 23 heures vendredi soir.

La scène a été filmée et relayée sur les réseaux sociaux. On y voit une voiture prendre un virage à toute allure, dans ce qui ressemble à un rassemblement de "drift" amateur, une sorte de course de voitures non-officielle. Le véhicule fait une sortie de route et monte sur le trottoir où se trouvent plusieurs dizaines de personnes rassemblées.

Le conducteur et ses trois passagers ont pris la fuite. Ils ont finalement été identifiés, retrouvés et interpellés par la police. Selon les informations de franceinfo, il ne s'agit pas à ce stade d'un acte délibéré. Le conducteur a manifestement perdu le contrôle de son véhicule.

Sept personnes ont été blessées, dont deux dans un état grave. Il s'agit d'un homme et d'une femme de 18 ans, qui ont été transportés à l'hôpital, a appris France Bleu Gironde auprès des pompiers. Selon la police à France Bleu Gironde, leur pronostic vital n'est plus engagé. Par ailleurs, les gardes à vue des quatre personnes interpellées se poursuivent samedi matin.