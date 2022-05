Bordeaux : un homme en garde à vue après l'agression d'un policier hors service

Un homme d'une trentaine d'années a été placé en garde à vue, samedi 30 avril, après l'agression à Bordeaux d'un fonctionnaire de police qui se promenait avec sa famille en dehors du service, a appris franceinfo d'une source policière.

Le motif de l'attaque, qui s'est produite cours de la Martinique, n'est pas clairement établi. Selon cette source, le policier et sa famille auraient éclaté de rire au cours d'une discussion, ce que l'homme, qui passait dans la rue à ce moment-là, aurait pris pour une moquerie. Il a alors commencé à invectiver le groupe, composé du policier d'une cinquantaine d'années, de sa femme et de ses deux filles de 12 et 10 ans.

Le policier s'est interposé et a décliné sa qualité de policier en montrant sa carte. Selon ses déclarations, c'est à ce moment-là que l'agression a commencé. Une vidéo amateur relayée sur les réseaux sociaux montre l'agresseur rouer de coups de poings le policier et lui briser une bouteille en verre sur la tête. Interpellé dans la banlieue de Bordeaux après les faits, l'agresseur, connu des services pour des faits liés aux stupéfiants, a été placé en garde à vue pour "violences avec arme".