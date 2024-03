Bordeaux : deux morts lors d'une soirée "chemsex", deux autres personnes sorties du coma

Deux quadragénaires sont morts début mars à Bordeaux (Gironde) à cause de leur consommation de drogue lors d'une même soirée "chemsex", et deux autres personnes ont été plongées dans le coma pour les mêmes raisons quelques jours plus tard, a appris mercredi 20 mars France Bleu Gironde auprès du parquet de Bordeaux, confirmant partiellement une information de BFMTV.

Le parquet de Bordeaux a ouvert, au total, trois enquêtes différentes sur ces faits. Le "chemsex" est une contraction des mots anglais "chemical" et "sexuality" et consiste à combiner la pratique du sexe et la prise de drogue.

Les deux morts ont été découverts le mardi 12 mars dans un appartement du quartier Saint-Michel de la ville. Ce sont les habitants de l'immeuble qui ont appelé la police alors qu'une forte odeur se dégageait du logement. À l'intérieur, les secours ont découvert les corps sans vie de deux hommes âgés d'une quarantaine d'années, visiblement morts depuis plusieurs jours à cause de leur consommation de produits stupéfiants.

Quatre jours plus tard, le samedi 16 mars, deux hommes ont été plongés dans le coma pour les mêmes raisons. Les deux victimes sont sorties de l'hôpital ce mercredi. L'une d'elles a confirmé aux enquêteurs l'achat de drogues notamment via internet.