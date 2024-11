Blanchiment de trafic de stupéfiants : 15 interpellations et près d'1,2 million d'euros saisis, annonce le procurer de Marseille

Une vaste opération a mené à l'interpellation de 15 suspects à Marseille, dans le Vaucluse et en Île-de-France, lundi dernier "dans le cadre d'un dossier de blanchiment de trafic de stupéfiants", annonce Nicolas Bessone, procureur de la République de Marseille, dans un communiqué samedi 9 novembre. Les enquêteurs de l'antenne de l'Office antistupéfiants (Ofast) de Marseille ont aussi saisi près de 1,2 million d'euros "dans la cache aménagée d’un fourgon".

L'enquête, "débutée à l'été 2023 par le parquet de Marseille, a déjà permis en septembre 2023 la saisie de 43 kg de cocaïne ainsi que plus de 50 000 euros et la mise en examen de trois personnes", ajoute le procureur. Les investigations, "qui se sont poursuivies sous la direction d'un juge d'instruction, ont montré la persistance du trafic de stupéfiants malgré ces arrestations", poursuit-il. L'enquête a aussi "mis en lumière un système très actif et lucratif de collecte de l'argent issu du trafic de stupéfiants".

Le parquet de Marseille détaille : "Plusieurs fois par semaine, au volant de véhicules équipés de caches aménagées, une équipe de chauffeurs se déplaçaient dans toute la France pour récupérer des sacs de billets (contenant au minimum plusieurs centaines de milliers d'euros) auprès des membres des différents réseaux de trafics de stupéfiants". L'argent était ensuite "centralisé en région parisienne, avant de pouvoir procéder à leur blanchiment par le biais de sociétés multiples".

La présentation des suspects toujours en cours

Ainsi, lundi dernier, "les enquêteurs de l'antenne de l'Ofast de Marseille ont procédé à 15 interpellations". Plus précisément, les policiers ont arrêté "cinq Marseillais, acteurs de ce trafic et relais pour ces transferts de fonds", annonce le procureur Nicolas Bessone. "Ils ont aussi pu intercepter dans le Vaucluse deux individus lors du déplacement en convoi du fourgon contenant l'argent. Enfin, avec l'assistance de l'Ofast Nanterre, huit hommes ont été interpellés en Île-de-France dans le volet organisation des transports de fonds et blanchiment", poursuit-il dans son communiqué.

Trois mis en cause ont été présentés jeudi devant le juge d'instruction. Ils ont été "mis en examen des chefs de trafic de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission de délits punis de 10 ans d'emprisonnement et blanchiment de trafic de stupéfiants", précise le parquet. L'un d'entre eux est en détention provisoire, les deux autres sous contrôle judiciaire. Concernant les autres suspects, "les présentations se poursuivent et des réquisitions de placement en détention provisoire seront prises par le parquet de Marseille", conclut Nicolas Bessone.