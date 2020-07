Bayonne : ce que l'on sait de la violente agression qui a plongé un chauffeur de bus en état de mort cérébrale

La victime a été frappée par des personnes qui seraient montés dans le bus sans ticket et sans masque, dimanche soir. Quatre individus sont toujours en garde à vue, mardi.

Les bus ne circulent presque plus à Bayonne, mardi 7 juillet. Les conducteurs du réseau Chronoplus ont décidé de suspendre leur travail après la violente agression de l'un des leurs en plein service, dimanche 5 juillet dans la soirée. La victime, un père de famille de 58 ans, est actuellement en état de mort cérébrale. Cinq personnes ont été placées en garde à vue, quatre d'entre elles le sont toujours ce mardi.

Que s'est-il passé ?

Les faits se sont déroulés vers 19 heures, dimanche soir, à l'arrêt de bus "Balichon" dans le sens Bayonne-Biarritz. Le conducteur aurait alors été violemment frappé par un groupe de jeunes, selon les informations de franceinfo. Selon la CFDT, qui s'est confiée à France Bleu Pays Basque, les jeunes s'apprêtaient à partir quand l'un d'eux est revenu vers le chauffeur et l'a frappé à la tête par derrière.

Philippe, c'est le prénom du chauffeur, leur aurait fait remarquer qu'ils n'avaient ni ticket, ni masque pourtant obligatoire dans les transports en commun pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. Une version que confirme son épouse Véronique dans les colonnes du Parisien. Elle explique que son mari aurait eu "une altercation avec deux personnes" un peu plus tôt "dans l'après-midi", "vers 14 heures", bien avant l'agression dont il sera victime le soir. Toujours selon elle, "les passagers n'avaient pas de billet et Philippe serait ainsi sorti pour les forcer à descendre."

A la demande du parquet, la police de Bayonne a lancé un appel à témoins, invitant ceux qui auraient assisté à la scène à la contacter au 05 59 46 22 22. "Les enquêteurs cherchent toute personne ayant pris la ligne T1 entre la gare de Bayonne, où sont montés les suspects, et l'arrêt Balichon entre 19h et 19h15, rapporte France Bleu. Ils veulent comprendre pourquoi le conducteur est descendu du trambus pour parler au groupe, qu'est-ce qu'il s'est passé pendant le trajet, combien de personnes exactement sont impliquées et quels sont les motifs de l'altercation et le déroulement des faits."

Que sait-on des agresseurs ?

Un premier individu, âgé de 34 ans et connu des services de police, a été placé en garde à vue dès dimanche soir. Puis quatre autres le lendemain, lundi, dont un qui est suspecté d'être l'auteur du coup le plus violent qui a mis à terre la victime, selon France Bleu Pays Basque. Quatre des cinq gardés à vue ont depuis été prolongées. Agression d'un conducteur de bus à Bayonne : quatre gardes à vue sont prolongées, la famille organise une marche blanche

Dans quel état de santé se trouve la victime ?

Le chauffeur, qui allait avoir 59 ans, a été transporté à l'hôpital de Bayonne alors qu'il était inconscient, dimanche soir. Il est aujourd'hui en état de mort cérébrale. "Il a subi une opération dans la nuit, déclarait lundi le délégué CFDT Jean-Philippe Paulmier. Les dernières nouvelles qu'on a ne sont pas très rassurantes, on est très très inquiets pour lui".

Accompagnée de ses trois filles âgées de 18, 21 et 24 ans, son épouse Véronique a pu le voir, dimanche soir. "On l'a touché, senti, on lui a parlé. Sa tête était déformée", confie-t-elle dans les colonnes du Parisien. Elle explique aussi que son mari allait être à la retraite "dans un an". "On s'était dit qu'on allait acheter un camping-car, en septembre. On voulait encore profiter", continue-t-elle, avant d'ajouter : "On nous a tout détruits en l'espace de quelques secondes. On nous a détruits, oui…". Une marche blanche sera prochainement organisée, indique la famille à France Bleu.

Non, on ne fait pas ça pour un ticket de bus ! On ne tue pas gratuitement comme ça !l'épouse du chauffeur de bus au "Parisien"

Quelle est la réaction des syndicats ?

Lundi, plusieurs dizaines de conducteurs se sont rendus à pied devant l'hôpital de Bayonne pour apporter leur soutien à leur collègue, avant de se rassembler dans la soirée sur les lieux du drame où des fleurs ont été déposées. "On est assez abasourdis, lâchera Jean-Philippe Paulmier, délégué CFDT. On a du mal à comprendre comment ce genre de choses peut arriver". "On ne s'attendait pas à ça dans cette région", renchérit son collègue de Force ouvrière, Joseph Uhart, au micro de France Bleu Pays Basque. Il y a tout le temps des agressions verbales, l'ambiance est hyper tendue depuis quelques années, mais là, c'est… je ne sais pas quoi dire".

Les syndicats ont immédiatement décidé d'exercer leur droit de retrait : le réseau Chronoplus est quasiment à l'arrêt depuis lundi matin. "On veut savoir si celui qui a porté le coup à notre collègue est arrêté, on ne peut pas reprendre le travail si on ne sait pas ça", insiste son collègue et délégué syndical CGT Laurent Weber dans Sud-Ouest. La direction, qui a adressé son soutien aux salariés ainsi qu'à la famille du conducteur, estime que ce droit de retrait est "totalement légitime". Une cellule psychologique a par ailleurs été mise en place pour les collègues du chauffeur grièvement blessé.

Le maire de Bayonne Jean-René Etchegaray, a dénoncé de son côté un "acte de barbarie". Lors d'une réunion, les élus locaux ont promis des mesures rapides pour assurer la sécurité des conducteurs. Mardi, à la mi-journée, le ministre délégué aux transports, Jean-Baptiste Djebarri, a confirmé qu'il se rendrait dans la soirée à Bayonne pour rencontrer les chauffeurs de bus.