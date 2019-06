Bas-Rhin : l'infirmière polonaise recherchée après son enlèvement retrouvée saine et sauve en forêt de Haguenau

Ses deux ravisseurs ont été placés en garde à vue. C'est la fin d'une traque qui a duré huit jours.

La Polonaise de 47 ans qui avait disparu lundi 3 juin à Aspach, en Allemagne, a été retrouvée mardi 11 juin en forêt de Haguenau (Bas-Rhin), rapporte France Bleu Alsace. Ses deux ravisseurs, 51 et 23 ans, sont eux aussi d'origine polonaise. Le plus âgé des deux hommes est aussi l'ancien compagnon de la victime, et le père de son enfant. Les suspects ont été placés en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Strasbourg. La victime a été transportée à l'hôpital, en état de choc.

Les polices allemandes et françaises étaient à la recherche de cette femme depuis plus d'une semaine. Leur collaboration a permis de retrouver la trace des deux ravisseurs et des appels à témoin ont été diffusés des deux côtés de la frontière.

C'est le piège à photo d'un chasseur qui a permis de localiser les deux ravisseurs, en forêt de Haguenau. Leur camping-car, vide, a ensuite été découvert dans les environs, près de Schweighouse-sur-Moder. La gendarmerie française a été sollicitée à son tour et a mobilisé un hélicoptère pour survoler la zone. C'est là que les ravisseurs présumés cachaient leur victime.