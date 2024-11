Attentats de janvier 2015 : la fresque commémorative en hommage au policier tué devant les locaux de "Charlie Hebdo" dégradée

Une fresque commémorative en hommage au policier tué devant les locaux de Charlie Hebdo lors des attentats de janvier 2015 a été dégradée, a appris lundi 25 novembre franceinfo de source policière. Cette fresque est située au 48 boulevard Richard Lenoir, dans le 11e arrondissement, à l'endroit où le policier, Ahmed Merabet, a été tué par les frères Kouachi après l'attentat de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le prénom "Ahmed" a été masqué avec de la peinture bleue sur la fresque et on peut lire à la place "Je suis Gaza", comme on peut le voir sur une photo diffusée par l'artiste C215 qui a peint cette fresque. "On marche sur la tête. Je repasserai mercredi soir restaurer, à mon retour sur Paris", écrit l'artiste sur X.

Pendant ce temps, quelqu'un s'est cru intelligent de remplacer "Je suis Ahmed" par "Je suis Gaza" sur la fresque représentant le policier Ahmed Merabet à l'endroit ou il fut abattu, faisant sien, espérons sans le savoir, l'une des revendications des terroristes de l'attentat de… pic.twitter.com/yBWjcV0BBE — C215 ⚔️ (@christianguemy) November 24, 2024

À ce stade, précise la source policière, les policiers ne savent pas quand la dégradation a eu lieu, ils n'en ont pas constaté d'autres. Le syndicat de police UN1TÉ dénonce sur le réseau social X un acte "immonde et indigne" et espère que les auteurs de cette dégradation seront "sévèrement punis". "Honte et indignation", réagit de son côté le syndicat de police Alliance, "s'attaquer à sa mémoire c'est insulter la République et ceux qui la défendent", écrit sur le réseau X Fabien Vanhemelryck, le secrétaire général d'Alliance.

Ahmed Merabet avait 50 ans quand il a été tué par les frères Kouachi le 7 janvier 2015. Contacté par franceinfo, le parquet de Paris n'a pour l'heure pas répondu.