Évasion de Mohamed Amra : la police lance un appel à témoins

La police demande à "toute personne présente" le jour de l'attaque "entre Acquigny et Évreux, ou plus généralement dans l'Eure et en Seine-Maritime", de signaler tout évènement qui pourrait faire avancer l'enquête.

Deux mois après l'évasion du trafiquant de drogue Mohamed Amra au péage d'Incarville (Eure), la police lance un appel à témoins, rapportemercredi 10 juillet France Bleu Normandie.

L'attaque du fourgon le 14 mai dernier qui transportait le trafiquant a fait deux morts et trois blessés. La police demande à "toute personne présente le 14 mai entre 10 heures et midi, entre Acquigny et Évreux, ou plus généralement dans l'Eure et en Seine-Maritime", de signaler tout évènement qui pourrait faire avancer l'enquête. Une information judiciaire est ouverte pour "meurtres en bande organisés", "tentatives de meurtres en bande organisée", ainsi qu'"évasion en bande organisée". Le numéro vert gratuit à contacter pour transmettre des informations à la police est le 0800 35 83 35. Il est également possible d'envoyer un mail à l'adresse dnpj-oclco-temoin@interieur.gouv.fr.

Les deux voitures utilisées par les complices de Mohamed Amra pour s'enfuir ont été incendiées. La première a été brûlée à Houetteville vers 11h20 le jour de l'évasion, la deuxième un peu plus tard à Gauville-la-Campagne vers 11h50. La police demande à toute personne ayant vu ces deux véhicules de se manifester. Il s'agit d'une Audi S5 blanche immatriculée CZ-328-HK et d'une BMW série 4 noire immatriculée ED-398-RH.Le parquet diffuse également cet appel à témoin par SMS aux habitants de la zone concernée.