Attaque d’un fourgon pénitentiaire : de nouvelles révélations sur le profil de Mohamed Amra

Quatre semaines après l’attaque d’un fourgon pénitentiaire, Mohamed Amra, qui s’est évadé, est toujours en fuite. On en sait plus sur les conditions de sa détention. C’était un détenu dangereux, qui gérait son trafic depuis sa cellule.

Son signalement est dans tous les commissariats, à l’étranger, il fait l’objet d’une fiche rouge d’Interpol. Mohamed Amra et ses complices restent insaisissables, quatre semaines après son évasion. Pas un indice, pas l’ombre d’une piste concrète : la dangerosité de l’homme le plus recherché de France a-t-elle été sous-estimée ? Le petit délinquant serait devenu un caïd du narcotrafic. C’est ce que révèlent des écoutes réalisées en 2023 alors qu’il était incarcéré à la prison de la Santé.

"Jette-le dans la Seine"

C’est un chef de gang qui rackettait d’autres trafiquants de drogue avec ses complices. Il a exigé deux kilos d’héroïne : "Tu vas me filer deux kils d’héro tout de suite ! Y a pas de demain ! Là, il est 18H53, tout de suite, j’te dis ! Je joue pas à cache-cache !", révèlent les écoutes. Quand son interlocuteur refuse, voici ce qu’il ordonne : "Dis-lui que je vais envoyer quelqu’un chez lui, il va lui arracher les cheveux et mettre le feu à son gosse ! Écrase-lui la tête et jette-le dans la Seine ! Il va voir, je suis plus fou que lui moi !", entend-on. L’enquête n’a pas pu vérifier si ces menaces ont été mises à exécution, mais pour le personnel pénitentiaire en charge du détenu, ces écoutes auraient dû leur être transmises.