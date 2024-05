Attaque d'un fourgon pénitentiaire dans l'Eure : hommage à Arnaud Garcia, tué dans l'attaque

Des centaines de personnes ont rendu un dernier hommage, samedi 25 mai, à Arnaud Garcia, un des deux agents pénitentiaires tués dans l'attaque de leur fourgon dans l'Eure.

À Blangy-le-Château (Calvados), près du cercueil d'Arnaud Garcia, des proches et de nombreux anonymes issus de communes alentour se sont réunis samedi 25 mai. Tous tenaient à rendre un dernier hommage à l'un des deux agents pénitentiaires tués dans l'attaque de leur fourgon dans l'Eure, le 14 mai dernier. Plus de 500 personnes se sont réunies, et expriment notamment leur choc. "Tout le village est en deuil", observe une habitante.

"On est une grande famille"

Trois jours après l'hommage national rendu en présence du Premier ministre, Gabriel Attal et du garde des Sceaux, une cérémonie plus intimiste a eu lieu, aux côtés des proches et de quelques élus du département. Pour dire adieu à Arnaud Garcia, qui allait bientôt être père de famille, des agents pénitentiaires ont aussi dit quelques mots devant la foule. "On est une grande famille", explique l'un d'eux. Les proches espèrent désormais que Mohamed Amra et les responsables de l'attaque soient arrêtés.