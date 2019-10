DIRECT. Attaque à la mosquée de Bayonne : le suspect voulait "venger la destruction de Notre-Dame de Paris", indique le procureur

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BAYONNE

: En attendant, nous vous expliquons dans cet article comment les cadres du Rassemblement national prennent leurs distances avec le tireur de Bayonne. Agé de 84 ans, Claude Sinké a en effet porté les couleurs du FN aux élections départementales de 2015, avant d'être écarté du parti.



: La conférence de presse du procureur de la République de Bayonne est maintenant terminée. Nous vous préparons un article qui résume ce qu'il faut en retenir.

: "La perquisition a permis de saisir deux grenades à plâtre, une grenade fumigène, un pistolet 9 millimètres, un fusil à pompe calibre 16. Dans le véhicule, une bouteille de gaz et un chargeur d'armes semi-automatique ont été retrouvés."

: "Nous sommes en contact permanent avec le procureur national antiterroriste, qui attend les éléments qui seront réunis dans les heures à venir afin de préciser s'il se saisit ou non de l'affaire."

: "L'ensemble de son audition interroge sur son état de santé psychique, de sorte qu'il est actuellement présenté à un médecin psychiatre, afin d'être éclairé sur sa responsabilité pénale."

: "Le suspect explique son geste par la volonté de venger la destruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il affirme que l'incendie a été provoqué par des membres de la communauté musulmane."



Ecartée par les enquêteurs, la thèse d'un incendie criminel avait été relayée par plusieurs personnalités politiques en avril dernier au moment des faits. C'était le cas du président de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan ou encore de Jean-Marie Le Pen.



: "La première victime était assise sur une chaise à l'extérieur de la mosquée. La seconde victime était dans son véhicule lorsque le mis en cause a tiré à travers la vitre."

: "Je tiens à saluer les fonctionnaires de police qui ont maîtrisé le mis en cause alors même que le suspect les tenait en joue. Le barillet contenait cinq cartouches dont trois étuis percutés."

: Le procureur de la République de Bayonne s'exprime face aux journalistes, au lendemain des coups de feu tirés devant la mosquée de la ville. Vous pouvez suivre les explications de Marc Mariée en direct vidéo.









: "Vous avez raison monsieur Mélenchon, nous devons faire très attention à ce que nous disons, et singulièrement lorsque nous parlons de religions."



C'est ensuite Edouard Philippe qui a pris le micro devant les députés. Voici son intervention en intégralité.









: Jean-Luc Mélenchon a terminé son intervention en demandant au gouvernement des mesures "concrètes et morales" contre ceux qui propagent la haine.

: "Le résultat d'une écœurante et odieuse séquence de stigmatisation des musulmans."



Il y a quelques minutes, Jean-Luc Mélenchon a pris la parole devant les députés pour évoquer l'attaque contre la mosquée de Bayonne hier. Il y voit "un terrible signal pour la France" car "la parole raciste contre les musulmans aura délibérément été banalisée." Voici son intervention en intégralité.



: A 14 heures, faisons un nouveau point sur l'actualité :



• Les deux personnes blessées hier par des tirs à la mosquée de Bayonne sont ce midi dans un état "stable", selon la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Le tireur présumé est lui toujours en garde à vue.



: Je vous propose un rapide "best of" de nos articles du jour :



• Notre journaliste Thomas Baïetto nous dresse le portrait de Claude Sinké, l'auteur présumé de l'attaque qui a fait deux blessés hier à la mosquée de Bayonne.











: Nous avons aussi quelques nouvelles des deux victimes. Le premier homme, qui est blessé au cou, est dans un état réservé avec paralysies partielles probables de ses membres. Le second, blessé au bras avec blast sur la cage thoracique, est dans un état stationnaire, sous surveillance.

: D'ailleurs, une source proche de l'enquête explique à France Télévisions que Claude Sinké tient des propos confus en garde à vue. Son entourage dit de lui qu'il est "instable".











: Ces précautions s'appliquent à chaque événement de ce type. "C’est le même tempo qu’avec Mickaël Harpon. Il n'y a pas de différence. Ce temps de latence est systématique. On nous reproche parfois de ne pas assez vérifier, nous prenons le temps de le faire", argumente Alexandre Kara. Il n'y a toutefois pas de "règles intangibles", chaque affaire est évaluée "au cas par cas", après "une discussion éditoriale au plus haut niveau".

: Cette prudence s'applique également à la divulgation du nom et de la photo du suspect. "Nous faisons des vérifications. Il y a un temps de latence raisonnable. C'est un choix déontologique. Dans le cas de l'attaque de la préfecture, nous avions également attendu 24 heures", explique Alexandre Kara.

: Vous êtes nombreux à nous interroger sur notre traitement de l'attaque de Bayonne et le choix de nos mots pour la qualifier. Alexandre Kara, directeur de franceinfo, détaille les règles suivies par France Télévisions aussi bien sur le web qu'à l'antenne. "Nous ne sommes pas dans la précipitation, nous prenons le temps de la vérification. Le suspect n'est pas encore mis en examen, détaille-t-il. Ce n'est pas à nous de dire qu'il s'agit d'un attentat. Nous ne sommes pas les policiers, le parquet anti-terroriste n'est pas encore saisi."

: Pourquoi refusez-vous encore et toujours d'utiliser le terme d'attentat terroriste lorsqu'il s'agit de l'extrême-droite ? Vous vous empressez pourtant de l'employer certaines fois...

: Bonjour, pourquoi ne parle-t-on pas d'"attentat" ? Qu'est-ce qui caractérise un "attentat" versus une "attaque" ?

: Bonjour, pourquoi on ne parle pas d’attaque terroriste alors que quand un musulman attaque une personne, on parle d’acte terroriste? Ne faudrait-il pas redéfinir le mot terrorisme?

: Et on ne parle toujours pas d’un attentat?

: Voici les principales informations de la matinée :



• Les deux personnes blessées hier par les tirs d'un assaillant qui a tenté d'incendier la mosquée de Bayonne sont ce matin dans un état "stable", a fait savoir la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.



: Le suspect Claude Sinké est toujours en garde à vue ce matin. C'est un retraité de l'Education nationale. Il ne s'agit pas d'un ancien militaire, mais il a suivi une formation militaire, selon les informations de France Bleu Pays Basque et franceinfo. Il a fréquenté le lycée militaire d'Aix-en-Provence, d'après France Bleu Pays Basque.

: La mosquée "pourrait rouvrir en fin de journée ou demain matin au plus tard, ce n'est qu'une question d'heure", a déclaré le maire centriste Jean-René Etchegaray. D'ici là, la mairie a mis à disposition une salle, non loin, où ont été installés "des tapis de sport pour créer les conditions de culte les plus proches possibles de ce qui se fait à la mosquée".

: Les deux personnes blessées par les tirs de Claude Sinké, qui a tenté d'incendier la mosquée de Bayonne, sont ce matin dans un état "stable", a fait savoir la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

: On fait le point sur l'actualité ce matin :



