VIDEO. Johnny Hallyday chante "Un dimanche de janvier", place de la République, en hommage aux victimes des attentats

"Des millions de regards / Et de larmes à peine essuyées / Des millions de pas sur les boulevards / Un dimanche de janvier." Moment d'émotion, place de la République à Paris, où Johnny Hallyday a chanté, dimanche 10 janvier 2016, Un dimanche de janvier pour un ultime hommage populaire aux victimes des attentats de janvier et de novembre 2015.

Tout de noir vêtu, le rockeur a entonné cette chanson composée par Jeanne Cherhal qui salue notamment la marche du 11 janvier 2015 qui avait réuni plusieurs millions de personnes et de nombreux dirigeants étrangers à Paris.

Un hommage en présence de François Hollande

L'hommage républicain a été organisé par la mairie de Paris en présence de François Hollande et de Manuel Valls. Le choix de Johnny Hallyday a cependant été contesté par le cercle des proches des dessinateurs de Charlie Hebdo assassinés, qui ne l'appréciaient guère et ne l'ont pas épargné dans leurs caricatures durant plusieurs années.