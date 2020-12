Procès des attentats de janvier 2015 : un des accusés, Ali Riza Polat, vomit dans son box, l'audience se poursuit

Tous les accusés sont présents mercredi 2 décembre pour cette 46e journée d’audience au procès des attentats de janvier 2015 et notamment, Ali Riza Polat dont l'état de santé a été jugé compatible avec la comparution, indique la journaliste de franceinfo qui suit l'audience.

Le président Régis De Jorna lit le rapport médical qui autorise Ali Riza Polat à comparaître, après un mois d'interruption de ce procès. Lors de cette lecture, l'accusé est pris de vomissements, dans le box. Le président de la cour explique que Polat refuse un traitement par injection. Il ne "veut pas servir de cobaye", précise la cour. L'avocat de Polat explique que dans le rapport médical, il est sous-entendu que la cause des vomissements serait psychologique.

"Emmenez-moi à l'hôpital"

Dans le box, l'accusé continue de vomir, et demande : "Emmenez-moi à l'hôpital." Son avocat explique que la fragilité génétique de Polat n'est absolument pas prise en compte. "Est-ce que vous demandez une contre-expertise médicale ?", demande le président. "Nous demandons que de nouveaux examens soient faits en milieu hospitalier", répond la défense de Polat. Le président rétorque que des examens ont été faits à l'hôpital Cochin (scanner, biopsis....). Pendant ce temps Polat est toujours pris de vomissements dans le box.

Pour Me Mouhou qui représente la partie civile "on est avec quelqu'un qui théâtralise et simule. Il n'y a pas de causes pathologiques à ces vomissements. Il prend en otage un procès historique et c'est un malade imaginaire". Du côté du ministère public on estime que "il n'y a aucune contre-indication à la prise d'un traitement", le Primpéran, que l'accusé refuse de prendre. "Il ne faut pas laisser à l'accusé le choix de la tenue ou non des débats", réagit Me Mouhou. Après ce débat sur l'état de Polat dans le box, la décision est prise, les débats peuvent reprendre avec les plaidoiries des parties civiles.