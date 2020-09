DOCUMENT FRANCEINFO. "Les gars, Ã§a va donner l'assaut" : la prise d'otages de l'Hyper Cacher enregistrÃ©e par la BRI

De retour à Paris, Christophe Molmy entend sur les ondes de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) qu’un braquage aurait lieu porte de Vincennes. "On a écouté ça d'une oreille distraite mais dès qu’il s’est agi de discuter de Kalachnikov, on a quand même été beaucoup plus intéressés", se souvient-il. "Et puis, ils ont parlé d'un black et ont précisé qu'il s'agissait d'un magasin cacher. Et là, on a supposé que c’était Coulibaly, qu'on cherchait par ailleurs."

La BRI décide alors de se rendre sur place mais se retrouve bloquée sur le périphérique. Les policiers laissent sur place les véhicules et un chauffeur et finissent à pied. "On étaient à quelques centaines de mètres, pas beaucoup plus. On a pris rapidement la décision de s'équiper et de prendre tout le matériel possible." Christophe Molmy reconnaît que cette situation était "atypique", mais il retient surtout le silence pesant lorsqu’il arrive avec ses hommes devant le supermarché. "Il n'y avait pas un bruit. Tout était figé et on a compris tout de suite qu’il se passait quelque chose de très grave."