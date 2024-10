"Un an plus tard, nous sommes ensemble" : le maire d'Arras (Pas-de-Calais) rend hommage à Dominique Bernard, le 13 octobre 2024.

Le 13 octobre 2023, en fin de matinée, Dominique Bernard était assassiné de plusieurs coups de couteau par un ancien élève radicalisé islamiste.

Plus de 2 000 personnes, dont un grand nombre de parents venus avec leurs enfants, se sont rassemblées sur la place des Héros d'Arras (Pas-de-Calais), dimanche 13 octobre. Un an jour pour jour après son assassinat par un ex-élève radicalisé islamiste, la ville d'Arras (Pas-de-Calais) a rendu hommage au professeur Dominique Bernard lors d'une cérémonie en présence de plusieurs ministres et de ses proches.

La cérémonie a eu lieu à 11 heures, soit l'heure à laquelle Dominique Bernard, 57 ans, a été tué de plusieurs coups de couteau par Mohammed Mogouchkov, Russe originaire d'Ingouchie, alors âgé de 20 ans. Le maire centriste de la commune, Frédéric Leturque, a salué une "cérémonie sobre et digne" et assuré qu'un an après le décès de l'enseignant, "nous sommes ensemble, toujours debout".

Pensée avec les proches de l'enseignant comme une "séquence mémorielle culturelle", selon Frédéric Leturque, la cérémonie a inclus différentes performances artistiques, d'une interprétation du Quatuor K.285 de Mozart à celle d'une chanson de Damien Saez, Les enfants paradis. Des lectures de poèmes et de la danse contemporaine figuraient aussi au programme.