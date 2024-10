Une cérémonie "très sobre" dimanche à Arras, pour rendre hommage à Dominique Bernard, ce professeur victime d'une attaque terroriste en 2023

Elle se tiendra place des Héros et s'appuiera sur la culture et l'éducation, précise le maire d'Arras, "l'un des moteurs de Dominique Bernard" et "finalement l'arme la plus forte pour essayer de faire face à ce type d'agression".

La cérémonie en hommage à Dominique Bernard dimanche 13 octobre à Arras sera "très sobre", pour montrer que "la République est plus forte, la communauté française est plus forte", souligne vendredi 11 octobre sur France Bleu Nord le maire de la ville, Frédéric Leturque. Dimanche sera la date anniversaire de l'attaque terroriste dont a été victime Dominique Bernard, il y a un an, devant la cité scolaire Gambetta-Carnot à Arras (Pas-de-Calais).

Deux ministres sont annoncés pour rendre hommage au professeur de français tué par un ancien élève radicalisé : Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur, et Anne Genetet ministre de l’Éducation. Une grande cérémonie est prévue sur la place des Héros à partir de 11 heures. C'est un temps que l'"on l'a construit avec son épouse, avec sa famille, avec ses proches surtout, avec la communauté éducative, précise Frédéric Leturque. On voulait que ce temps soit sur la place du Héros, le lieu où on s'était rassemblé il y a un an, après son assassinat".

La cérémonie sera "tournée sur la culture, qui était finalement l'un des moteurs de Dominique Bernard avec l'éducation, c'est une cérémonie qui fera appel à de la musique, à des chants, à des lectures de textes, à de la danse" poursuit l'édile. Elle aura pour but de "partager qui était Dominique Bernard, quels étaient ses combats et la manière dont ses engagements vont continuer à être portés". Surtout, "ce que l'on partage avec Isabelle Bernard", la femme de Dominique Bernard, "c'est cette volonté de travailler toujours et encore le vivre-ensemble, le dialogue, qui sont dans notre société, une colonne vertébrale indispensable pour faire communauté", poursuit-il.

"Nous résistons"

Ce 13 octobre 2023 restera pour Arras "un choc, une blessure, un grand questionnement, un grand vide, confie l'élu. On a tous été marqués par cette violence. Une violence qu'on imagine forcément toujours ailleurs et pas obligatoirement chez soi". Avec cette cérémonie, il veut de nouveau, comme il y a un an, envoyer "un message fort" : "Nous sommes debout, nous sommes là, nous ne reculerons pas. La République est plus forte, la communauté française est plus forte, assure le maire. Nous résistons et nous marquons la puissance que représente la culture, l'éducation comme étant finalement l'arme la plus forte pour essayer de faire face à ce type d'agression qui, pour nous, n'a pas le droit de cité, ni à Arras ni ailleurs."

Frédéric Leturque envisage ensuite de transformer l'entrée du lycée pour en faire "plus qu'un lieu qui porterait son nom", un lieu symbolique. "J'ai demandé à ce qu'on retravaille l'aménagement complet de ce qu'on appelle le square Frachon, qui est cette place qui se trouve devant le lycée Gambetta-Carnot. Plus qu'un lieu, c'est de faire que ce réaménagement traduise en quelque sorte la manière dont Dominique Bernard concevait la culture, la littérature et que le mobilier urbain, les aménagements s'inspirent de la puissance de ces mots et de ces réflexions".