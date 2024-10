"Le soutien massif et général m'a beaucoup aidée" : un an après l'assassinat de Dominique Bernard, sa veuve prend la parole pour la première fois

Elle sort de son silence. La veuve de Dominique Bernard, le professeur de lettres assassiné devant la cité scolaire Gambetta-Carnot à Arras (Pas-de-Calais), le 13 octobre 2023, témoigne auprès du Monde de sa vie sans son mari.

Elle évoque son besoin de prendre la parole, un an après le décès de son époux. "La mort de Dominique a provoqué un vide et un poids. (...) Je ressens aussi cette charge dont je me sens investie, une charge qui n’est pas un fardeau, mais qui vient du fait que Dominique n’est pas mort d’un accident ou d’une maladie, mais d'un attentat terroriste. (...) J'ai besoin d'être là pour défendre et transmettre les valeurs humanistes de Dominique". "Le mot 'liberté' a pris pour moi une autre couleur. L’égalité, la fraternité, la laïcité aussi", ajoute-t-elle.

Une cérémonie d'hommage organisée dimanche à Arras

Elle assure n'en vouloir ni à l'Education nationale, ni aux forces de l'ordre. "On ne peut pas leur reprocher quoi que ce soit par rapport à cet acte particulier. (...) Chacun a fait son travail. La police a interpellé le jeune homme la veille de l'attentat. Les policiers savaient qu’il

avait l'intention d'agir mais ne savaient pas quand. (...) Quelqu'un qui est déterminé à tuer va tuer", avance-t-elle auprès du quotidien.

Alors qu'elle lance un prix littéraire pour lycéens, au nom de son époux, Isabelle Bernard témoigne du "soutien massif et général que j'ai reçu de mes proches, de mon administration, de la mairie ainsi que d'anonymes" qui l'a "beaucoup aidée".

Une cérémonie en hommage au professeur assassiné aura lieu dimanche 13 octobre à Arras, en présence notamment de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et d'Anne Genetet ministre de l'Éducation. Selon la mairie d'Arras, le Garde des Sceaux Didier Migaud et la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher sont également annoncés.