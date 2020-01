DIRECT. L'attaque au couteau à Villejuif a fait un mort et deux blessés, confirme Laurent Nuñez

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #VILLEJUIF

Il est 18 heures, voici un point sur l'actualité (très chargée) de ce vendredi :



• Un passant a été tué et deux autres blessés par un homme armé d'un couteau, cet après-midi à Villejuif (Val-de-Marne). L'attaque s'est produite dans le parc départemental des Hautes-Bruyères. L'assaillant a été abattu par les forces de l'ordre.



• Le trafic est en amélioration à la SNCF et la RATP. Le groupe ferroviaire annonce pour demain deux tiers des TGV en circulation. Du côté de la RATP, 14 métros fonctionneront normalement ou partiellement.



• Le puissant Qassem Soleimani a été tué cette nuit lors d'un raid américain à Bagdad. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a affirmé que le général iranien préparait une "action d'envergure" menaçant des "centaines de vies américaines". Suivez la situation en direct avec franceinfo.



• L'intersyndicale appelle à deux journées de manifestations interprofessionnelles, les 9 et 11 janvier, pour demander le retrait de la réforme des retraites. Seule la journée du 9 était prévue jusqu'à présent, alors que les discussions avec le gouvernement doivent reprendre mardi 7 janvier.

: Voici toute la déclaration de Laure Beccuau :





: La procureure de la République de Créteil a ajouté que l'enquête "a été confiée au service départemental de police judiciaire du Val-de-Marne". "Elle va se décliner en plusieurs points : l'identification du mis en cause, l'audition des victimes, l'audition d'un nombre de témoins important, ainsi que l'identification d'autres victimes non blessées. Car dans son périple meurtrier, le mis en cause a tenté de s'attaquer à d'autres victimes qui ont réussi à l'éviter."

: Voici la déclaration de Laurent Nuñez dans son intégralité :





: "Un autre décédé est le mis en cause."



La procureure de la République a ajouté que l'assaillant avait été abattu par les forces de l'ordre.

: "Nous avons trois victimes : une victime décédée et deux victimes qui sont blessées."

: "A cet instant, je voudrais saluer la réactivité des effectifs de police, et notamment d'une BAC [Brigade anti-criminalité] qui est intervenue très rapidement et qui a permis de neutraliser l'assaillant immédiatement. C'est un acte extrêmement courageux."

: Le secrétaire d’Etat à l’Intérieur, Laurent Nuñez, s'exprime sur la situation.

: L'agression à Villejuif a fait un mort. Il s'agit d'un habitant de la commune âgé de 56 ans qui se serait "interposé entre sa femme et l'assaillant" lors de l'attaque, indique à franceinfo le maire de la ville, Franck Le Bohellec.

: L'agression de plusieurs passants a eu lieu dans le secteur du parc départemental des Hautes-Bruyères, situé à Villejuif et à proximité de L'Haÿ-les-Roses, comme vous pouvez le voir au centre de cette image :







: L'agresseur a été neutralisé "à proximité d'un centre commercial" à L'Haÿ-les-Roses, précise sur BFMTV Vincent Jeanbrun, maire de la commune. A l'intérieur, les clients sont toujours "confinés".

: Vous êtes très nombreux à poser des questions sur la situation à Villejuif et L'Haÿ -les-Roses (Val-de-Marne). Nous tentons actuellement de vérifier les informations qui nous parviennent. Nous vous les communiquerons dès que possible dans ce live.

: Le secrétaire d’Etat à l’Intérieur, Laurent Nuñez, arrive sur place accompagné du préfet de police de Paris, Didier Lallement.

: "Ma première réaction, c'est de féliciter les forces de l'ordre qui ont été extrêmement réactives. Toutes mes pensées vont aux victimes. J'arrive sur place et il y a beaucoup d'inquiétude et de sidération, de se dire : cela peut arriver n'importe où et à n'importe quel moment."



Le maire de L'Haÿ-les-Roses arrive sur les lieux de l'agression.

: Une source syndicale indique à franceinfo que l'individu a pris la fuite après avoir agressé des passants. A L'Haÿ-les-Roses, "il est tombé nez à nez avec une patrouille de la sécurité publique du Val-de-Marne, visiblement alertée. Les agents ont ouvert le feu, l’individu a été touché", précise cette même source.

: La préfecture de police de Paris n'indique pour l'heure aucun bilan. Un syndicat de police interrogé par France 3 fait état de "quatre personnes blessées, dont une en urgence absolue".

: Un homme a agressé des personnes dans le secteur du parc des Hautes-Bruyères à Villejuif (Val-de-Marne) avec une arme blanche, confirme la préfecture de police de Paris à franceinfo. Les policiers ont fait usage de leurs armes de service. L'agresseur a été "neutralisé".

: Une opération policière est en cours à Villejuif, dans le Val-de-Marne. La préfecture de police invite à "éviter le secteur" du parc des Hautes-Bruyères. Nous vérifions actuellement les raisons de cette intervention et vous tiendrons au courant dans ce live.