VIDEO. "Il marchait, les mains pleines de sang" : des témoins racontent l'attaque au couteau à Paris

Il était 20h40, samedi 12 mai au soir, dans le très fréquenté quartier de l'Opéra à Paris. Un jeune homme armé d'un couteau déambule lentement et attaque des passants au hasard. "Il marchait et tapait dans les commerces, les mains pleines de sang. Il cherchait d'autres victimes", décrit un témoin de l'attaque à France 2, qui revient en images sur les faits.

De rue en rue, l'assaillant terrorise les passants. Dans les restaurants, les clients décrivent des scènes de panique. "Tout le monde s'est mis sous les tables", raconte un autre témoin.

Le quartier rapidement bouclé

Moins de 20 minutes plus tard, l'assaillant, qui se révélera être un jeune homme de 20 ans né en Tchétchénie nommé Khamzat Azimov, est abattu par la police après avoir tué un homme de 29 ans et blessé quatre personnes. Toutes les rues adjacentes sont bouclées, bordées par un impressionnant dispositif réunissant policiers en armes, fourgons de CRS et camions de pompiers.