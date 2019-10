Préfecture de police de Paris : comment s'est déroulée l'attaque ?

Jeudi 3 octobre, la préfecture de police de Paris, pourtant l'un des bâtiments les plus sécurisés de la capitale, est devenue une scène de crime. À 13 heures, un employé de la préfecture armé d'un couteau et travaillant au service informatique rentre dans le bureau de sa cheffe de service où il tue trois policiers. Dans l'escalier, il poursuit son parcours meurtrier, il poignarde sa responsable et blesse grièvement une autre fonctionnaire. Quand il sort dans la cour centrale de la préfecture, il est abattu par un policier qui fait alors usage de son arme de service.

"Il y a eu deux sommations et à ce moment-là il s'est dirigé vers le policier avec le couteau", raconte un témoin de la scène. Le bilan est très lourd : trois hommes et une femme ont été tués. Le pronostic vital de la femme blessée est toujours engagé. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "homicides volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique".

