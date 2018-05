DIRECT. Attaque au couteau à Paris : les enquêteurs recherchent d'éventuels complices

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PARIS

: "Le phénomène jihadiste n’en est qu’à ses débuts", craint le journaliste Wassim Nasr. Après l'attaque au couteau qui a fait un mort à Paris, ce spécialiste du jihadisme, interrogé par franceinfo, note que ce type d'actes continue à être perpétré malgré le recul de l'Etat islamique sur le terrain.

: Ronan, le jeune homme assassiné par Khamzat Azimov, était une personne "spontanée et généreuse", selon un de ses voisins interrogé par franceinfo. "On avait une relation très ouverte, on se parlait très spontanément. S'il y avait un service à rendre, la réponse était toujours positive. Mais jamais on n'est entré dans la vie de l'autre", raconte-t-il. Voici son témoignage.

: Melvin, 24 ans, était sur les lieux de l'attaque terroriste qui a coûté la vie à un passant samedi soir à Paris. "J’ai dit aux gens de courir, mais je m’en veux un peu de ne pas avoir pu dire ça à plus de gens", raconte-t-il à franceinfo. Son témoignage est à lire ici.

: Aujourd'hui en France revient sur l'attentat de samedi soir à Paris et relève qu'"une fois de plus", le tueur était fiché. De quoi, peut-être, "relancer la polémique sur la surveillance des individus radicalisés".