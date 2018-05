Attaque au couteau à Paris : un important dispositif de sécurité

Paris a de nouveau été victime du terrorisme. Ce samedi 12 mai aux alentours de 21 heures, un homme a agressé des passants au couteau. Le bilan est lourd : deux morts, dont l’assaillant, et quatre blessés dont deux graves. La journaliste Lucie Chaumette était à proximité du drame et a été confinée pendant plus de deux heures dans un restaurant, comme elle le raconte en duplex par téléphone.

Un cordon de sécurité

Lucie Chaumette, journaliste en direct téléphonique sur place : "On vient de sortir à l'instant du restaurant dans lequel nous étions restés confinés durant environ deux heures et demie. Lorsque nous sommes sortis, avec une trentaine de clients, impossible de marcher sur la route, c'était les ordres des policiers", affirme-t-elle. "Il y a désormais un cordon de sécurité (…) Impossible pour qui que ce soit d'y rentrer, y compris pour ceux qui habitent dans cette rue", décrit la journaliste.

