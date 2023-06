Attaque au couteau à Annecy : le mobile de l'assaillant est inconnu à ce stade

À Annecy, en Haute-Savoie, une attaque au couteau a eu lieu dans la matinée du jeudi 8 juin. Quatre enfants et deux adultes ont été blessés. Le mobile de l'assaillant, un Syrien de 31 ans, est inconnu à ce stade. Il est toujours en garde à vue, jeudi soir.

Une attaque au couteau a eu lieu dans la matinée du jeudi 8 juin à Annecy (Haute-Savoie). Sur une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, on voit un homme brandir un couteau au milieu des cris de panique. Il retourne vers le square où il a déjà attaqué des enfants. Un passant tente de s'interposer, le frappe avec son sac et lui court après. Mais l'agresseur regagne l'aire de jeux et se dirige tout droit vers une femme et sa poussette. Les coups de couteau pleuvent, quatre tout petits enfants sont grièvement blessés. L'homme finit par s'éloigner, pourchassé par des témoins. Il n'est que 9h45, mais le parc est déjà très fréquenté.

Le mobile de l'assaillant est inconnu à ce stade

Quelques minutes plus tard, la police arrive sur place. Un témoin raconte que les policiers ont demandé à l'assaillant de se mettre à terre, et que, face à son refus, ils lui ont tiré dessus. Mais le tir a atteint un des hommes qui tentaient de s'interposer. Il est tombé au sol, et l'agresseur s'est jeté sur lui pour le poignarder. Les policiers ont fini par neutraliser l'attaquant. Jeudi soir, un des deux adultes blessés est en urgence absolue. C'est également le cas des quatre enfants blessés. L'assaillant est un Syrien de 31 ans, dont le mobile est inconnu à ce stade. Selon la procureure de la République d'Annecy, Line Bonnet-Mathis, l'homme n'est que très légèrement blessé. Il est toujours en garde à vue, jeudi soir, au commissariat d'Annecy.