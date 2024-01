Affaire Théo Luhaka : les trois policiers condamnés à des peines de trois à douze mois de prison avec sursis pour la violente interpellation du jeune homme

C'était un verdict très attendu, sept ans après les faits. Dans la soirée du vendredi 19 janvier, la cour d'assises de Seine-Saint-Denis a condamné les trois policiers impliqués dans l'interpellation violente de Théo Luhaka, le 2 février 2017 à Aulnay-sous-Bois, à des peines de trois à douze mois de prison avec sursis. Grièvement blessé à la zone anale par un bâton télescopique de défense, le jeune homme, aujourd'hui âgé de 29 ans, garde des séquelles irréversibles.

Le principal accusé, Marc-Antoine Castelain, auteur du coup de matraque, est condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis, avec une interdiction d’exercer sur la voie publique et de porter ou détenir une arme pendant cinq ans. Il encourait quinze ans de réclusion criminelle.

Les deux autres policiers, Jérémie Dulin et Tony Hochart, qui risquaient sept et dix ans de prison pour violences volontaires, avec les circonstances aggravantes de leur qualité de personne dépositaire de l'autorité publique, avec arme et en réunion, ont été condamnés à la même peine : trois mois de prison avec sursis, avec interdiction d'exercer sur la voie publique et de porter une arme pendant deux ans. A l'exception de Tony Hochart, toutes les peines prononcées sont inférieures aux réquisitions de l'avocat général, qui avait requis trois ans de prison avec sursis contre Marc-Antoine Castelain, et six mois de prison avec sursis contre Jérémie Dulin.

"Une victoire" pour l'avocat de Théo, "du ferme pour la police" réclame un collectif

Le verdict, rendu à l'issue d'un peu plus de neuf heures de délibéré, a été accueilli dans un grand silence dans la salle bondée, où se trouvaient d’un côté Théo Luhaka et sa famille, ainsi que des familles de victimes de violences policières qui ont régulièrement fait le déplacement pour assister à l'audience. A l’opposé, des policiers en civil et membres de syndicats de police étaient venus soutenir les accusés. Les policiers condamnés ont échangé à voix basse avec leurs avocats.

C'est à la sortie de la salle d'audience que des familles de victimes de violences policières ont clamé leur colère. "Du ferme pour la police !", ont-elles scandé. "On ne peut plus se contenter de sursis", a déclaré Amal Bentounsi, fondatrice du collectif Urgence notre police assassine, dont le frère a été tué d'une balle dans le dos par un policier en 2012. "Douze mois de sursis pour avoir mutilé à vie, c'est quoi cette réponse ? C'est une mascarade !", a dénoncé à côté d'elle Samia El Khalfaoui, dont le neveu a été tué par un policier, en tenant une pancarte rouge sur laquelle était écrit "Justice pour Théo".

Avec d'autres militants contre les violences policières, elle a applaudi Théo Luhaka lorsque celui-ci est sorti de la salle au côté de son avocat, Antoine Vey. Ce dernier a salué le verdict : "Le message a été très clair : oui, ces violences n'avaient pas lieu d'être. Théo n'avait aucune raison d'être interpellé. Les policiers ce soir sont condamnés."

"C'est une décision d'apaisement, de vérité, que nous prenons comme une victoire." Antoine Vey, avocat de Théo Luhaka après le verdict

Le verdict est un "immense soulagement", a de son côté réagi l'avocat du policier auteur du coup de matraque. Cette décision dit "qu'il n'est pas un criminel", s'est félicité Thibaud de Montbrial.