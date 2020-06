Arrestation musclée en gare d’Aulnay-sous-Bois par des agents de la sûreté ferroviaire : la femme enceinte entendue de nouveau ce matin, son compagnon toujours en garde à vue

Elle est visée par une plainte pour outrages et violences par trois agents qui l’accusent de les avoir mordus, griffés et poussés alors qu’ils lui demandaient de quitter la gare où elle se trouvait sans masque et sans billet.

Capture d'écran d'une vidéo diffusée sur youtube de l'interpellation d'une femme en gare d'Aulnay-sous-Bois, le 16 juin 2020. (CAPTURE D'ÉCRAN)