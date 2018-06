VIDEO. Mort d'un enfant à Argenteuil : comment s'effectuent les contrôles d'ascenseurs ?

Hier, vendredi 8 juin, un drame s'est déroulé dans un centre commercial d'Argenteuil (Val-d'Oise). Une cabine d'ascenseur a chuté, emportant un enfant qui s'apprêtait à en sortir. De jeunes clients essaient en vain de sauver le petit garçon. Les pompiers tentent à leur tour de le dégager, mais sans succès. L'enfant serait mort sur le coup.

Une enquête ouverte pour homicide involontaire

Pour l'instant, les enquêteurs n'apportent aucune explication sur la panne qui a touché la cabine. Toutes les six semaines, un technicien doit passer sur le site pour un rapide contrôle de l'ascenseur. Une fois par an, une autre visite obligatoire plus poussée est prévue. Une enquête a été ouverte par la justice pour homicide involontaire. En attendant les conclusions de l'enquête, les habitants du quartier rendent hommage au petit garçon et à sa famille endeuillée.

Le JT

Les autres sujets du JT