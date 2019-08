Ardèche : un vacancier de 19 ans grièvement blessé à la gorge lors d'un jeu taurin non autorisé

Un taureau a grièvement blessé une personne lundi soir lors d'un toro-piscine non autorisé par la mairie de Vallon-Pont-d'Arc en Ardèche.

Un jeune homme de 19 ans en vacances en Ardèche a été grièvement blessé à la gorge dans la soirée du lundi 26 août lors d'un jeu taurin, un toro-piscine, non autorisé, qui se déroulait à Vallon-Pont-d'Arc, rapporte ce mardi France Bleu Drôme Ardèche.

Le toro-piscine est un jeu taurin d'adresse, d'esquive et de feinte où le taureau n'est pas mis à mort et où le but est d'attirer la bête dans une piscine installée au centre de l'arène. Celui qui se déroulait ce lundi soir à Vallon-Pont-d'Arc sur un terrain municipal n'avait pas été autorisé par la mairie. Le taureau de race watusi, avec de très grandes cornes, a percuté le jeune homme et une corne s'est enfoncée dans la gorge.

La mairie avait interdit ce toro-piscine

Le vacancier, originaire de Haute-Savoie, séjournait avec sa famille à Sampzon, une commune limitrophe de Vallon-Pont-d'Arc. Il a été pris en charge par les pompiers, puis le Samu, avant d'être héliporté vers l'hôpital de Saint-Étienne.

La mairie avait interdit le toro-piscine et bloqué l'entrée du terrain avec un tractopelle, mais les organisateurs ont emprunté la piste cyclable avec leurs camions pour s'installer. Le maire avait porté plainte dans l'après-midi à la gendarmerie. C'est la troisième fois de la saison que la municipalité interdit un jeu taurin sur un terrain de la commune et que les organisateurs forcent le passage.

Début juillet, un toro-piscine organisé à Aigues-Vives (Gard) avait également viré au drame. Une personne avait été grièvement blessée et une autre plus légèrement par un taureau.