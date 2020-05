Arcachon : des participants à une fête sauvage sur la plage identifiés par leurs téléphones portables 

Une centaine de personnes se sont rassemblées sur la plage Pereire d'Arcachon (Gironde) le week-end dernier. Malgré le passage de la police, la plupart sont restées sur place et se sont filmées, avant de diffuser les images sur les réseaux sociaux.

Plusieurs participants d'une fête sauvage sur la plage Pereire d'Arcachon (Gironde) ont été identifiés et vont devoir s'expliquer devant la police, rapporte France Bleu Gironde. Certains ont été identifié après avoir oublié leurs téléphones sur place.

Ils étaient une petite centaine de fêtards rassemblés sur le sable dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 mai dernier. Malgré un premier passage de la police en début de soirée, la plupart ont continué à danser et à filmer leur rassemblement sur les réseaux sociaux. Les images relayées sur internet ont permis aux enquêteurs d'identifier certains participants. La police a également récupéré des téléphones portables dans le sable, de quoi faciliter l'identification d'autres personnes présentes.

Plusieurs personnes "sont ou vont être convoquées et vont être verbalisées sans nul doute", confirme la préfète de la Gironde confirme à France Bleu. "Il va y avoir une suite (…) On ne peut pas faire prendre de tels risques aux autres, en sachant pertinemment que ce qu'ils ont fait était clairement interdit. On n'est pas dans un monde d'impunité", poursuit Fabienne Buccio.